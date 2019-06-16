محمد بن مسعود - الدمام - جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الكثيرين أتم الشاب ياسين بن ثميل الشمري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، حفظه للقرآن الكريم باكيًا متأثرًا بفرحة إكمال الحفظ. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ختم الشاب "الشمري" للقرآن بالبكاء، والذي لاقى إعجاب عشرات المغردين عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". شاهد.. شاب بحفر الباطن يبكي فرحًا لحظة ختمه حفظ كتاب الله مهنا التميمي الخليج 365 2019-06-16 أتم الشاب ياسين بن ثميل الشمري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، حفظه للقرآن الكريم باكيًا متأثرًا بفرحة إكمال الحفظ. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ختم الشاب "الشمري" للقرآن بالبكاء، والذي لاقى إعجاب عشرات المغردين عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". Advertisements 16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 08:22 AM جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الكثيرين جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الكثيرين أتم الشاب ياسين بن ثميل الشمري من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، حفظه للقرآن الكريم باكيًا متأثرًا بفرحة إكمال الحفظ. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ختم الشاب "الشمري" للقرآن بالبكاء، والذي لاقى إعجاب عشرات المغردين عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ، شاهد.. شاب بحفر الباطن يبكي فرحًا لحظة ختمه حفظ كتاب الله ،

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