ولي العهد: لا نريد حربًا في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.
وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: “المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية”.
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