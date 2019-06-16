ما علامات تلف إطارات السيارة؟

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أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة علامات يجب الانتباه إليها، حيث إنها تدل على تلف إطارات السيارة، وأنه حان الوقت لاستبدالها.
وأوضحت “المواصفات” أن تلك العلامات هي:
1 – ظهور تآكل أو تشققات أو قطع في نقش موطئ الإطار.
2 – جفاف مادة الإطار.
3 – تآكل كبير في دليل موطئ الإطار.
4 – ظهور انتفاخات في الموطئ أو الحواف الجانبية.
وأكدت الهيئة على ضرورة أخذ تلك العلامات في الاعتبار قبل السفر بالسيارة للتأكد من سلامة الإطارات منعاً لحدوث أي مشكلات خلال الرحلة.
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