5 إرشادات تعينك على التمتع بخدمات الإنترنت والاتصالات أثناء سفرك

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وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من الإرشادات لمستخدمي خدمة “التجوال الدولي” أثناء السفر خارج المملكة، وذلك لتفادي تحميل الجهاز بيانات جديدة واستهلاك كمية كبيرة من البيانات.

ودعت الهيئة مستخدمي خدمة التجوال إلى اختيار تشغيل الشبكة على الوضع اليدوي، وضبط إعدادات استخدام الإنترنت على الجهاز، وتأجيل تحميل الملفات كبيرة الحجم حتى تصل شبكة wi fi، وتشغيل خاصية توفير البيانات في برامج التواصل الاجتماعي، ومتابعة استهلاك البيانات عن طريق الوسائل المتاحة.

وكانت الهيئة قد طالبت المسافرين خارج المملكة الراغبين في استخدام خدمة التجوال الدولي..، بالاطلاع على أسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي في الدولة التي ستتم زيارتها، وذلك عبر التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم، أو من خلال زيارة المنصات الإلكترونية لمقدم الخدمة.



