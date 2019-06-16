الآن يمكنك توثيق حساب قوقل على iOS عبر هاتف أندرويد

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مع مرور السنوات أصبحت طريقة التحقق بخطوتين أكثر انتشاراً بين المستخدمين نتيجة تسهيل استخدامها، واليوم أصبحت متاحة على أجهزة آبل أيضاً بحيث يتم استخدام هاتف أندرويد كجهاز حقيقي يؤكد هوية صاحبه.

في ابريل الماضي كانت قوقل قد أطلقت توسيع جديد يسمح للمستخدمين بتعيين هواتف أندرويد لتوثيق حساباتهم وكانت تشمل ويندوز 10 وأنظمة كروم وماك، لكن اليوم أصبحت تدعم حتى نظام التشغيل iOS.

لكن ونتيجة القيود التي تفرضها آبل في iOS فإن هناك اختلاف بسيط في آلية العمل، بدلاً من استخدام متصفح كروم للتواصل مع الجهاز ( كما هو الحال مع الحاسب الشخصي) فإنه يتم العمل عبر تطبيق Smart Lock الخاص بقوقل والمتاح على iOS.

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بعد إعداد الخدمة بشكل سليم من خلال تفعيل التحقق بخطوتين وتنزيل التطبيق المذكور، وعندما تريد تسجيل الدخول إلى حساب قوقل عبر جهاز يعمل بنظام iOS فإن التطبيق سيتواصل مع هاتف أندرويد محيط به من خلال البلوتوث وتظهر رسالة منبثقة لتأكيد الهوية.

وتظهر فائدة هذه الميزة بشكل خاص لو كان لديك آيباد يعمل بنظام iOS وتريد جعل هاتفك الأندرويد يؤكد هويتك كطبقة حماية إضافية..، وذلك لأنه بطبيعة الحال من غير المتوقع أن يكون لديك هاتفين آيفون وأندرويد وهو احتمال ضئيل للغاية.

هذه الميزة أصبحت متاحة اليوم تدريجياً لكافة أصحاب حسابات قوقل.

