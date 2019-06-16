جامعة الحدود الشمالية تعلن موعد بدء التقديم ببرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية مُمثلة بعمادة الدراسات العليا موعد بدء التقديم في برامج (الدراسات العُليا) للعام الدراسي 1441/1440هـ، في الكليات التالية (كلية التربية والآداب، وكلية العلوم)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العُليا إذا كان من غير السعوديين، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات والبرامج:

1- كلية التربية والآداب (ماجستير في المناهج وطرق التدريس):

– مناهج وطرق تدريس عامة.

– مناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية.

– مناهج وطرق تدريس اللغة العربية.

– مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.

– مناهج وطرق تدريس العلوم.

– مناهج وطرق تدريس الرياضيات.

– مناهج وإشراف تربوي.

2- كلية التربية والآداب (ماجستير في اللغة العربية):

– اللغة والنحو.

– الأدب والنقد.

3- كلية العلوم (ماجستير العلوم في الفيزياء):

– فيزياء الجوامد.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العُليا إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة مُعترف بها، على أن لا يقل التقدير عن جيد جداً فأعلى.

3- أن يكون حسن السيرة السلوك ولائقاً طبياً.

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أستاذة سبق لهم تدريسه.

5- موافقة مرجعه على الدراسية إذا كان موظفاً.

شروط خاصة:

– توجد شروط خاصة لكل برنامج ويمكن الاطلاع عليها في الصفحة الخاصة بكل برنامج.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من وثيقة التخرج – بكالوريوس.

2- صورة من السجل الأكاديمي.

3- إرفاق مشهد اجتياز اختبار التوفل أو ما يعادلها للتخصصات التي تتطلب ذلك.

4- إرفاق مشهد لاختبار القدرات الجامعيين.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/10/24هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا

