105 #وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس والماجستير بجامعة حفر الباطن

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أعلنت جامعة حفر الباطن توفر 105 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس والماجستير، من خلال توفر مقاعد ابتعاث في (برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي) للعام الجامعي 1441هـ..، وللحصول على درجة الدكتوراه للعمل في مقر الجامعة الرئيسي بمحافظة حفر الباطن والفروع التابعة لها بعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

عدد الوظائف (المقاعد):

– العدد 105 وظائف (مقعد).

الكليات:

1- كلية الهندسة.

2- كلية المجتمع.

3- كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

4- كلية العلوم.

5- كلية العلوم الطبية.

6- كلية الصيدلة.

7- كلية إدارة الأعمال.

8- كلية الآداب.

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الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاً طبياً.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً في القطاع الحكومي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ الساعة 8:00 صباحاً وينتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/22هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).

