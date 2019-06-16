جامعة #جدة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس ببرنامج الابتعاث

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أعلنت جامعة جدة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس عبر (برنامج الابتعاث)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الكليات:
1- كلية الأعمال.
2- كلية الاتصال والأعلام.
3- كلية علوم وهندسة الحاسب.
4- كلية الهندسة.
5- كلية علوم الرياضة.
6- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
7- كلية العلوم الاجتماعية.
8- كلية القانون والدراسات القضائية.
الشروط:
1- أن يكون المُرشّح أو المُرشّحة سعودي الجنسية.
2- أن لا يزيد العمر عن (30) سنة.
3- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال التخصص المطلوب.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الاثنين بمشيئة الله بتاريخ 1440/10/14هـ وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال موقع الجامعة برنامج (بعثتك وظيفتك) خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا
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