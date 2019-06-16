أمير نجران يستقبل المعزِّين في وفاة الأمير محمد بن متعب

استقبل الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض، في ثالث أيام العزاء السبت، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدَّموا العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، رحمه الله.

وكان في استقبال المعزِّين الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وشقيقا المتوفَّى الأميران عبدالعزيز وفيصل.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.