رياضي / المكسيك تستهل مشوارها في الكأس الذهبية بفوز ساحق على كوبا



باسادينا 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

استهل المنتخب المكسيكي لكرة القدم مشواره في النسخة الخامسة عشرة من بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بانتصار ساحق أمام منتخب كوبا حيث تغلب عليه 7 / صفر في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وكانت منافسات المجموعة قد افتتحت بفوز المنتخب الكندي على منتخب مارتينيك 4 / صفر، لكن المنتخب المكسيكي، الأكثر تتويجًا في البطولة برصيد سبعة ألقاب، حقق الفوز الكبير ليتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام كندا.

ويدين المنتخب المكسيكي بفضل كبير للاعب أوريل أنتونا الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للفريق في شباك كوبا، كما سجل راؤول خيمينيز ثنائية وكان الهدفان الأخران من نصيب دييجو رييس وإرنستو فيجا مهاجم ديبورتيفو جوادالاخارا.

وأقيمت المباراة على ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا الأمريكية، في اليوم الأول من منافسات البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا وجامايكا حتى السابع من يوليو المقبل.

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