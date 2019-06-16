“العدل” توضح 8 أشياء يجب على المدعي التأكد منها قبل أول جلسة في المحكمة

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أوضحت وزارة العدل 8 أشياء مهمة يفترض أن يتأكد منها المدعي قبل أول جلسة في المحكمة، وذلك ضمن رسائلها التوعوية للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة إنه يجب على المدعي قبل أول جلسة، التأكد من اختصاص المحكمة، وتحرير الدعوى بشكل واضح، وتحديد الطلبات بدقة، والتأكد من صفة المدعي والمدعى عليه.

كما يجب عليه أيضا إحضار الوثائق اللازمة، والتأكد من صلاحية الوكالة..، والحضور مبكراً للمحكمة، وإحضار ثلاث نسخ من صحيفة الدعوى.



