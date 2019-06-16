إصابة بالغة لأحد ملاحي الخطوط السعودية في تونس

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أكدت شركة الخطوط السعودية إصابة أحد ملاحيها في تونس، داخل مقر إقامته، إصابة بالغة، وأنها تتابع حالته الصحية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب لها: توضح إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي “السعودية” تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية، بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة..، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

