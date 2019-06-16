رياضي / الأرجنتين تخسر أمام كولمبيا في منافسات بطولة كوبا أمريكا



الكويت 12 شوال 1440 هـ الموافق 15 يونيو 2019 م واس

خسر منتخب الأرجنتين أمام نظيره الكولمبي اليوم بنتيجة (0-2) في منافسات بطولة (كوبا أمريكا) ال46 المقامة في البرازيل.

وأحرز هدفي المنتخب الكولمبي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من البطولة اللاعب روجر مارتينز في الدقيقة 72 واللاعب دوفان زاباتا في الدقيقة 86.

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03:07ت م

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