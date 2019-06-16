شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد للمتاجرين بـ«قضية خاشقجي»: قدموا ما لديكم من أدلة للمحكمة في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة اتخذت كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن جريمة خاشقجي، مشدداً على أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، وطالب ولي العهد أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة.

وأضاف: «تمت إحالة المتهمين إلى القضاء. والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك».

وشدد ولي العهد تعليقاً على سؤال حول تصريحات بعض المسؤولين الأتراك تجاه المملكة، على أن السعودية بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، كأمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص. ونحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي. ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفاف لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد.

وأشار ولي العهد إلى أن مقتل المواطن جمال خاشقجي، جريمة مؤلمة جداً، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، منوهاً إلى أن مثل هذه الأمور ليست جزءاً من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا، وزاد: «قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً. هذه الإجراءات تنبع أولاً وأخيراً من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي أياً كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى. فنحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، وبكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل».