وزراء العمل الخليجيون يناقشون التعاون المشترك في جنيف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ناقش الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، التعاون بين أعضاء دول المجلس والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما عقد اجتماعات ثنائية عدة مع نظرائه الوزراء من روسيا، نيبال، كوريا وباكستان. يذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولي الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشائها.

ناقش الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، التعاون بين أعضاء دول المجلس والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي، إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما عقد اجتماعات ثنائية عدة مع نظرائه الوزراء من روسيا، نيبال، كوريا وباكستان. يذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولي الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشائها.

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