671 متورطا في التهريب في قبضة «الأفواج الأمنية»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت دوريات الأفواج الأمنية ضمن مهماتها الأمنية المساندة في المواقع الحدودية (جازان، ونجران، وعسير) في الأشهر الثلاثة الماضية (1 رجب إلى 1 شوال)، 27 طنا من القات المخدر، و86 كيلوغراما من الحشيش المخدر، و115 قطعة سلاح مختلفة، و1408 ذخائر حية، وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه تم القبض على 671 متهما متورطا، والتحفظ على 552147 ريالا، وحجز 565 سيارة في قضايا مختلفة.

ضبطت دوريات الأفواج الأمنية ضمن مهماتها الأمنية المساندة في المواقع الحدودية (جازان، ونجران، وعسير) في الأشهر الثلاثة الماضية (1 رجب إلى 1 شوال)، 27 طنا من القات المخدر، و86 كيلوغراما من الحشيش المخدر، و115 قطعة سلاح مختلفة، و1408 ذخائر حية، وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه تم القبض على 671 متهما متورطا، والتحفظ على 552147 ريالا، وحجز 565 سيارة في قضايا مختلفة.

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