خميس مشيط: قرعة منح الشهداء والمصابين.. غداً

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أعلنت بلدية محافظة خميس مشيط سحب القرعة العلنية لمنح أراض سكنية للشهداء والمصابين الذين صدرت لهم منح أوامر سامية وسبق أن حدّثوا بياناتهم غداً (الإثنين)، بمقر مبنى ضيافة البلدية بحي أم سرار. أعلنت بلدية محافظة خميس مشيط سحب القرعة العلنية لمنح أراض سكنية للشهداء والمصابين الذين صدرت لهم منح أوامر سامية وسبق أن حدّثوا بياناتهم غداً (الإثنين)، بمقر مبنى ضيافة البلدية بحي أم سرار. وأكدت أن من لم يراجع ستقوم لجنة تنفيذ المنح بالسحب نيابة عنه، وليس له حق الاعتراض. الأسماء المدعوة لحضور القرعة هم: محمد كليب محمد آل سويدان، علي سالم علي القحطاني، محمد علي معيني، أحمد مقبل الدوشان، وليد عبدالله سعيد الأحمري، تركي حسن محمد عكور، عطية محسن حسن القرني، عبدالله محمد حدادي، ناصر ظافر سعيد المزارقة، ظافر عبدالله عبدالرحمن الشهراني، سعيد أحمد مفرح الصهيفي، صالح محمد صالح العلياني، سعيد سعد سعيد الأحمري، سعيد علي ناصر القحطاني، جمعان جابر عسكر القحطاني، حامد مهدي آل سلمان، عبدالله معيض أحمد آل سعيد، سعيد علي عمير القحطاني، عبدالله سعيد محمد آل يعلى الشهراني، يوسف حسين مفرح السحاري، سعيد محمد سعد آل خميسه الأحمري، عبدالله علي عبدة حدادي، معيض صالح عمير القحطاني، علي مفرح حسن حيادي غزواني، محسن سالم جبران اليحيوي المالكي.



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