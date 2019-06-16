شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مدينة فوق معدل الـ 40 مئوية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تسجل 14 مدينة سعودية اليوم (الأحد) أعلى درجات حرارة، تتصدرها الأحساء بـ49 مئوية، وحفر الباطن 48، فيما تصل في الدمام والرياض إلى 45، ومكة المكرمة وبريدة 44، والمدينة المنورة والقنفذة 42، وعرعر وينبع 40، وجدة وبيشة وحائل وسكاكا 39 مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة.

من جانبه، حذر استشاري الباطنة الدكتور عصام سيد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأجواء الحارة خلال فترات النهار، داعيا إلى ضرورة تناول السوائل بشكل جيد لتعويض ما يفقده الجسم عبر التعرق، خصوصا العاملين في الميدان.

وأكد ضرورة استخدام التكييف عند قيادة السيارات لمنع التعرض للأجواء الحارة التي تتسبب في الشعور بجفاف الفم والصداع.