شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: عامل نظافة لكل 30 حاجا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

شددت وزارة الحج والعمرة على مؤسسات وشركات حجاج الداخل بضرورة تخصيص عامل نظافة لكل 30 حاجا، لافتة إلى أن آخر موعد لاكتمال بيانات الموظفين والإداريين المشاركين في الحج الذين يجب أن يكونوا سعوديي الجنسية في 25 من ذي القعدة القادم.

وبينت في تعميم لها على تلك الشركات أهمية عمل بطاقات تعريفية لكل حاج والالتزام بتأمين أساور معصم.

وكانت وزارة الحج بدأت في تسليم الرخص الموسمية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام بعدما حددت 23 من رمضان الماضي كآخر موعد لتسليم الضمانات البنكية للمنشآت المخصص لها في البرنامج الاقتصادي، وآخر موعد لإشعار الإدارة العامة لحجاج الداخل بعدم رغبة المؤسسات البالغ عدد حجاجها 500 حاج فأقل في الاستفادة من مساحات الخدمة المخصصة للمخيمات.