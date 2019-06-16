شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ضبط مروجي أدوية جنسية ونفسية داخل صيدلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

ضبطت وزارة الصحة أمس (السبت) بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة عمالة وافدة في صيدلية يتاجرون في بيع أدوية نفسية وجنسية دون وصفات طبية، بعد تخزينها في مكان سكني مجاور بطريقة عشوائية، ويمارسون المهنة الصحية دون ترخيص.

وحثت الصحة الجميع عبر موقعها الرسمي في تويتر على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.

من جانبه، حذر استشاري الطب النفسي الدكتور محمد حامد من تناول أي أدوية نفسية أو جنسية دون استشارة أو وصفة طبيبة، مبينا لـ«الخليج 365» ان مثل هذه الأدوية قد يكون لها تأثير على بعض الأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والكبد، حيث إنها تصرف بجرعات محددة، لذا فإن تناولها وشراءها من أماكن مجهولة أو بطريقة مخالفة سلوك محفوف بالمخاطر.