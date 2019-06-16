شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يوليو.. القبول بالدراسات العليا في جامعة نايف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019 /‏2020، اعتباراً من 14 يوليو القادم حتى 1 أغسطس القادم، عبر موقعها الإلكتروني www.nauss.edu.sa.

وتشمل برامج درجة الماجستير: الآداب في النزاهة المالية، الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، الآداب في علم الجريمة، فيما تشمل برامج درجة الدبلوم العالي: برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات، وبرنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، وبرنامج الدبلوم العالي في الأمن النووي، وبرنامج الدبلوم العالي في الجوازات.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الإستراتيجية للجامعة 2019 - 2023 تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.