شكرا لقرائتكم خبر عن تاروت: ضبط أطعمة فاسدة تباع للمطاعم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)ضبطت بلدية تاروت ضمن مشاركتها في حملة «وطن بلا مخالف» شققا سكنية بحي الفتح تديرها عمالة وافدة تحضِّر أطعمة لتزويد المطاعم بها، بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية والمعايير، وكما يوضح رئيس البلدية المهندس عادل آل عبية فإن تلك المواد الغذائية المخالفة لا تحمل تاريخ صلاحية ومجهولة المصدر، إضافة لسوء حفظ المنتجات، وغياب النظافة، وتراكم النفايات، والأواني المستخدمة قديمة ومهترئة.
وأضاف أنه تم إغلاق مطعمين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، وتغريم ثالث، وإتلاف مواد أولية غير صالحة، ومصادرة خضار وفواكه وملابس مستخدمة، مؤكدا أن البلدية لا تتهاون مع المتساهلين بالصحة العامة، بالإبلاغ عن أية مخالفة ليتم التعامل معها مباشرة.
وشدد على أن البلدية مستمرة في حملاتها على مراكز التسوق ومستودعات الأغذية والمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من مدى التزامها، والتأكد من جاهزية أماكن تخزينها وتحضيرها، والتزام العاملين فيها بالنظافة الشخصية، وتوافر البطاقات الصحية لديهم.
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