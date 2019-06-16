شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: 10 حدائق جديدة و3 تفتتح قريبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تجري أمانة المنطقة الشرقية حاليا عمليات إنشاء 3 حدائق بالدمام (من أصل 10 حدائق تعتزم إنشاءها)؛ حديقة الواحة بمساحة 1315 مترا مربعا، وحديقة الشعلة بمساحة 1821 مترا مربعا، وحديقة الفرسان بمساحة 1611 مترا مربعا.

من جانبه، أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أن أعمال البنى التحتية لتلك الحدائق جارية، وستتم مراعاة ذوي الإعاقة للاستفادة من هذه المشاريع.

أما الحدائق السبع الباقية، ففي شرق الدمام: حديقة المنتزه بمساحة 10150 مترا مربعا، وحديقة النورس بمساحة 3907 أمتار مربعة، وفي غرب الدمام: حديقة طيبة بمساحة 3635 مترا مربعا، وفي وسط الدمام: حديقة العزيزية بمساحة 3242 مترا مربعا، وحديقة العنود بمساحة 3475 مترا مربعا، وحديقة المحمدية بمساحة 1875 مترا مربعا، وحديقة الجلوية بمساحة 1634 مترا مربعا.