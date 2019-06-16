مربة: تكثيف المسطحات الخضراء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) أعادت منطقة عسير تأهيل «حديقة مربة»، بتكثيف المسطحات الخضراء على مساحة 60 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية مركز مربة المهندس خالد قليلة أن الخطوة ضمن البرنامج الشامل لتأهيل الحدائق والمرافق العامة والطرقات، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوزيع الأشجار والنباتات بشكل متناسق، واستخدام الأسلوب الحديث للري، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تركيب خزانات للمياه بسعة 150 طنا، وزراعة 320 شجرة ونخلة.

أعادت منطقة عسير تأهيل «حديقة مربة»، بتكثيف المسطحات الخضراء على مساحة 60 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية مركز مربة المهندس خالد قليلة أن الخطوة ضمن البرنامج الشامل لتأهيل الحدائق والمرافق العامة والطرقات، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوزيع الأشجار والنباتات بشكل متناسق، واستخدام الأسلوب الحديث للري، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تركيب خزانات للمياه بسعة 150 طنا، وزراعة 320 شجرة ونخلة.

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