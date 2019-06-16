بيشة: إزالة التشوه البصري

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جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) أزالت بلدية بيشة الأحواش و«الهناجر» والغرف ومخلفات البناء في حي نمران؛ تنفيذاً لخطتها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودعا رئيس البلدية المهندس مصلح العلياني الجميع إلى عدم رمي أية مخلفات في تلك المواقع، والإبلاغ عن تلك المخالفات على هاتف رقم (940).

أزالت بلدية بيشة الأحواش و«الهناجر» والغرف ومخلفات البناء في حي نمران؛ تنفيذاً لخطتها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودعا رئيس البلدية المهندس مصلح العلياني الجميع إلى عدم رمي أية مخلفات في تلك المواقع، والإبلاغ عن تلك المخالفات على هاتف رقم (940).

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