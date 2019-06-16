إنقاذ 3 أطفال وامرأة من حريق في ينبع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أنقذت فرق الدفاع المدني أمس (السبت)، 3 أطفال وامرأة من حريق شب في عمارة سكنية في حي الجابرية بمدينة ينبع. أنقذت فرق الدفاع المدني أمس (السبت)، 3 أطفال وامرأة من حريق شب في عمارة سكنية في حي الجابرية بمدينة ينبع. وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، فقد تم إنقاذ طفلين احتجزا داخل الشقة التي شب فيها الحريق وأصيبا باختناق ونقلا للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالتهما مستقرة، فيما أنقذت الفرق امرأة وطفلتها من الشقة المجاورة للحادثة عن طريق السلالم، وتمت السيطرة على الحريق الذي اقتصر على صالة داخل شقة بالملحق. وأضاف «من خلال إجراءات التحقيق الأولية يحتمل أن يكون الحريق ناتجا عن عبث أطفال».



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