شكرا لقرائتكم خبر عن العرضيات: مصادرة 1.5 طن حطب وفحم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

ضبطت الفرقة الميدانية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، بالتعاون مع شرطة المحافظة، خلال مداهمة أحد مواقع التحطيب والتفحيم، مصنع فحم.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية، مبينا أن الكمية المصادرة تزن ١.٥ طن من الحطب والفحم المحلي.

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين على مناطق المراعي والغابات بالمحافظة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر.