«بلدي الطائف» يناقش الارتقاء بخدمات الصحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) ناقش المجلس البلدي لأمانة الطائف في جلسته الـ49 أمس (السبت)، عدداً من الموضوعات والقضايا البلدية منها دعم مشروع الصحة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، الذي أوصى بضرورة تزويد المجلس بالتصور الكامل عن المشكلة لدعم المشروع بالشكل المأمول، وبحث مشاركة المجلس مع الشركاء في المناسبات والفعاليات الوطنية. وبين نائب رئيس المجلس البلدي ماجد العتيبي، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه دعم مشروع الصحة العامة والوقاية الصحية لتعزيز خدمات المكافحة الحشرية بمختلف الطرق البيولوجية والكيماوية للتخلص من بؤر التكاثر، إضافة إلى مكافحة القوارض والحيوانات الضالة، والاطلاع على مراحل العمل بالمشروعات التنموية والتطويرية.

ناقش المجلس البلدي لأمانة الطائف في جلسته الـ49 أمس (السبت)، عدداً من الموضوعات والقضايا البلدية منها دعم مشروع الصحة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، الذي أوصى بضرورة تزويد المجلس بالتصور الكامل عن المشكلة لدعم المشروع بالشكل المأمول، وبحث مشاركة المجلس مع الشركاء في المناسبات والفعاليات الوطنية. وبين نائب رئيس المجلس البلدي ماجد العتيبي، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه دعم مشروع الصحة العامة والوقاية الصحية لتعزيز خدمات المكافحة الحشرية بمختلف الطرق البيولوجية والكيماوية للتخلص من بؤر التكاثر، إضافة إلى مكافحة القوارض والحيوانات الضالة، والاطلاع على مراحل العمل بالمشروعات التنموية والتطويرية.

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