وظائف موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) ‏بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام، واشترطت الهيئة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وإكمال إجراءات التسجيل إلكترونيا عبر الموقع (http://hoshood-mmmsl.com/register) ورفع المسوغات المطلوبة، مؤكدة أن هذه الوظائف خاصة بالرجال فقط، ولا توجد وظائف نسائية.

‏بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام، واشترطت الهيئة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وإكمال إجراءات التسجيل إلكترونيا عبر الموقع (http://hoshood-mmmsl.com/register) ورفع المسوغات المطلوبة، مؤكدة أن هذه الوظائف خاصة بالرجال فقط، ولا توجد وظائف نسائية.

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