، "محمد بن سلمان": فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير ،

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قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حواره لـ"الشرق الأوسط": فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرين من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه.
وقال سموه معلقًا على حادثة الناقلتين: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.
وعن الوضع في اليمن قال سموه: دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه... ولا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.
"محمد بن سلمان": فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغييرعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-16
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حواره لـ"الشرق الأوسط": فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرين من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه.
وقال سموه معلقًا على حادثة الناقلتين: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.
وعن الوضع في اليمن قال سموه: دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه... ولا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:18 AM
قال "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني.. وهاجموا ناقلتين إحداهما يابانية
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حواره لـ"الشرق الأوسط": فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرين من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه.
وقال سموه معلقًا على حادثة الناقلتين: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.
وعن الوضع في اليمن قال سموه: دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه... ولا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.
، "محمد بن سلمان": فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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