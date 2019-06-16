علقت “الخطوط السعودية”، مساء اليوم السبت، على حادثة تعرض أحد ملاحيها في تونس لإصابات بالغة بمقر إقامته.
وقال مركز الاتصال التابع للخطوط على حسابه في “تويتر”: “توضح إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي السعودية تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس، وتؤكد أنها تتابع الحالة الصحية للملاح”. وأضاف: “كما تتابع الخطوط السعودية التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “الخطوط السعودية” على حادثة إصابة أحد ملاحيها في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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