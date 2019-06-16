إصابة طفلين باختناق نتيجة حريق اندلع في شقة سكنية بمحافظة ينبع

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبع، اليوم (السبت)، حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي الجابرية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نتج عنه إصابة طفلين باختناق، وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالتهما مستقرة.

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