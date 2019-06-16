“الشرق الأوسط” تنشر غداً حواراً شاملاً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

أعلن رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل اليوم (السبت) أن الصحيفة ستنشر غداً الأحد حوار شامل مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر” قال فيها:” غداً في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.
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