بالصور: منع إعلاميين سعوديين من دخول حفل “حماقي” بالواجهة البحرية في جدة.. والسبب مفاجئ

منعت الجهات المنظمة لحفلات الواجهة البحرية في جدة، إعلاميين سعوديين يمثلون وكالة الأنباء (واس)، والصحف المحلية من دخول موقع حفل الفنان المصري محمد حماقي. وبحسب صحيفة “المدينة”، أرجع ممثلو الجهة المنظمة ومعظمهم غير سعوديين سبب منع الإعلاميين من الدخول إلى عدم التقدم بطلبات عبر تطبيق “الواتسآب” للتغطية، وأن الحفل يقتصر على الجهة الراعية بقرار من الشركة المنظمة.

ونفى الإعلاميون الذين تم منعهم تبريرات الجهة المنظمة، مؤكدين حصولهم على بطاقات رسمية من “إدارة موسم جدة” تخولهم دخول وتغطية كافة المناسبات في موسم جدة. وطالب الإعلاميون السعوديون، اتحاد الصحفيين السعوديين بالتدخل لدى الجهات المختصة لإيقاف ما وصفوها بـ”التجاوزات” التي تحول دون أداء واجبهم المهني وتنطلق من اجتهادات خاصة يمارس البعض بهدف الإساءة لأبناء المهنة.