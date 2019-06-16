قضت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، بالسجن والغرامة بحق مواطنين سعوديين، شوّها تاريخ شاعر كويتي، بعد اتهامه بسرقة قصيدة. وكان الشاعر الكويتي قد قام برفع دعوى قضائية ضد المواطنين السعوديين، بعد زعمهما أنه قام بسرقة القصيدة والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبناءً على ما توفر لدى المحكمة أدانت المدعى عليهما، وحكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 5 آلاف ريال للحق العام. كما غرّمت أحدهما بمبلغ 15 ألفًا والأخر مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، وإلزامهما بحسب “سبق” بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع “تويتر” مع تثبيته لمدة سبعة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجزائية” تقضي بسجن وتغريم مواطنيَن شوّها تاريخ شاعر كويتي باتهامه بسرقة قصيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.