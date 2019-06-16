“الجزائية” تقضي بسجن وتغريم مواطنيَن شوّها تاريخ شاعر كويتي باتهامه بسرقة قصيدة

قضت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، بالسجن والغرامة بحق مواطنين سعوديين، شوّها تاريخ شاعر كويتي، بعد اتهامه بسرقة قصيدة. وكان الشاعر الكويتي قد قام برفع دعوى قضائية ضد المواطنين السعوديين، بعد زعمهما أنه قام بسرقة القصيدة والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبناءً على ما توفر لدى المحكمة أدانت المدعى عليهما، وحكمت بحبس كل واحد منهما 30 يومًا مع وقف التنفيذ وتغريم كل واحد منهما بمبلغ 5 آلاف ريال للحق العام. كما غرّمت أحدهما بمبلغ 15 ألفًا والأخر مبلغ 10 آلاف ريال تعويضًا للمدعي بالحق الخاص، وإلزامهما بحسب “سبق” بكتابة اعتذار في حساب كل منهما بموقع “تويتر” مع تثبيته لمدة سبعة أيام.