“الدفاع الجوي” يدمر صاروخًا باليستيًا في سماء أبها

دمرت “قوات الدفاع الجوي”، مساء اليوم السبت، صاروخًا أطلقته “ميليشيا الحوثي” الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها. وتعترض قوات الدفاع الجوي، العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا “الحوثي”، من مواقع مختلفة في الأراضي اليمينة باتجاه المملكة. وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا “الحوثي” باتجاه المملكة أكثر من 200 صاروخ، إلا أن الدفاعات الجوية تكون دائمًا لها بالمرصاد.

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