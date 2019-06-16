صور.. أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب

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استقبل أمير منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في منزله بالرياض، في ثالث أيام العزاء اليوم السبت، الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدموا للعزاء في وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمه الله ـ .
وكان في استقبال المعزين أعمام المتوفى الأمراء سلطان ومشعل وتركي أبناء عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وكذلك شقيقا المتوفى الأميران عبدالعزيز وفيصل. وعبّر المعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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