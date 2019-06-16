وفاة الشاعرة السعودية “سديم” !

غيَّب الموت الشاعرة السعودية نورة الحربي والمشهورة بـ”سديم”، بعد صراع مع المرض. وقد عبَّر الوسط الثقافي عن حزنه العميق لرحيل الشاعرة سديم، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتفاعل مغردون مع وسم “الشاعرة سديم في ذمة الله” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: حيث انهالت الدعوات للشاعرة الراحلة بالرحمة والمغفرة. وقال المغرد “خالد بن محمد” أن “الشاعرة سديم بالأمس كانت متطوعة في خدمة المحتاجين واليوم هي في حاجة وقوفنا بالدعاء لها بالرحمه والمغفرة فهي الآن انتقلت إلى جوار ربها بعد صراعها مع المرض أسأل الله أن يجعل ما اصابها تكفيراً لذنوبها”.