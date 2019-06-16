ولي_العهد لا نريد حرباً ولكن من يحاول أن يمسنا هذا ما سنفعله !#حوار_محمد_بن_سلمان

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قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية.

وأكد ولي العهد في حوار شامل مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

وتابع ولي العهد: «فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير؛ بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه».

وعمّا يجري في السودان الشقيق؛ قال ولي العهد: يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره، وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

