بالصور.. أمين مكة يتفقَّد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في مكة المكرمة للوقوف على سير الأعمال، ونسب الإنجاز في مشروع الدوران الحر لخدمة أحياء مخطط أم الجود ومسلخ طريق (مكة ـ جدة) القديم .

وتأتي هذه الجولة، في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشریفین، أمیر منطقة مكة المكرمة، الأمیر خالد الفیصل، بتشكیل لجنة تنسیقیة تضم في عضویتھا كل الجھات الخدمیة بالمنطقة، وتتولى تنسیق تنفیذ المشروعات وتذلیل العقبات أمام المتعثر منھا، على أن یتم عقد اجتماع شھري برئاسته لمناقشة تقاریر اللجنة، والتأكد من سیر العمل في المشروعات الجاري تنفیذھا، إضافة إلى عملھا على إعداد خطة بالمشاریع التي سیتم تنفیذھا طوال العام.

وقد افتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مؤخرًا، الطريق الرئيسي من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي، مرورًا بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وتم الانتهاء من تنفيذ هذا الطريق الذي استغرق 14 شهرًا؛ حيث مرَّ المشروع بإعلان نزع الملكيات عن 757 عقارًا، وتعويض الملاك، ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي تمت إزالتها، ومن ثم بدء العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال أعمال الرصف والإنارة.

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ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي: إن هذا المشروع يأتي بدعم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ويعتبر ضمن حزمة من المشروعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة، وبحسب ما هو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، بالإضافة إلى أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية.

في الإطار ذاته، رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، لحرصهما ومتابعتهما للمشروعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في المنطقة.



