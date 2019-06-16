إنقاذ 3 أطفال وسيدة من حريق في عمارة سكنية بينبع

تمكنت مديرية الدفاع المدني من إنقاذ طفلين، إثر نشوب حريق في عمارة سكنية بحي الجابرية في ينبع، مؤكدة أنهما أصيبا باختناق نتيجة احتجازهما داخل شقتهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني أن حالتي الطفلين مستقرة، مشيرًا إلى أنه جرى إنقاذ سيدة وطفلتها من الشقة المجاورة للحادث عن طريق السلالم.

ونجح الدفاع المدني في السيطرة على الحادث الذي اقتصر على صالة داخل شقة بالملحق، بحسب العميد الجهني الذي رجح أن يكون سبب الحادث ناتجًا عن عبث أطفال .

وشدد الجهني على عدم ترك الأطفال وحدهم دون متابعة ورقابة في ظل وجود كثير من المخاطر المحتملة، وترك أدوات الاشتعال في متناولهم داخل المنزل .

