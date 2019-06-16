أمانة الرياض ترفع أكثر من 7 ملايين متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء

أكدت أمانة منطقة الرياض، أنها رفعت 7 ملايين و470 ألفًا و447 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعًا داخل نطاق مدينة الرياض، فيما ثمنت الأمانة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمال المدينة.

وضمن جهودها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في إطار برامج التحول البلدي التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، رفعت أمانة منطقة الرياض، على مدار الشهور الخمسة 7,470,447 مترًا مكعبًا من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعًا داخل نطاق المدينة.

وقد أطلقت أمانة الرياض أربعة مشاريع متخصصة لرفع مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء على مستوى أرجاء المدينة؛ حيث حقق المشروع الأول الذي يشمل بلدية النسيم والسلي والعزيزية والملز والبطحاء والحائر نسبة إنجاز تبلغ 91 بالمائة من إجمالي المواقع المحددة لإزالة المخلفات عنها، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع الثاني الذي يضم بلديات المعذر والشمال وعرقة 94 بالمائة، وبلغ الإنجاز في المشروع الثالث الذي يغطي بلديتي الروضة والعليا ما نسبته 95,4 بالمائة، وحقق المشروع الرابع الذي يشمل بلديات نمار والشفاء والعريجاء والشميسي نسبة إنجاز تبلغ 92,9 بالمائة.

وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في إزالة مخلفات الهدم والبناء ومظاهر التلوث البصري الأخرى إلى حين تنظيف كامل المدينة منها، مثمنة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمال مدينة الرياض، وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات للارتقاء بجودة الحياة فيها.