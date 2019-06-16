«911»: كثافات مرورية داخل نفق طريق الأمير ماجد بجدة بسبب انقلاب شاحنة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، مساء السبت، وجود كثافات مرورية داخل نفق طريق الأمير ماجد متقاطعًا مع طريق الأمير سعود الفيصل بمحافظة جدة نتيجة انقلاب شاحنة، والعمل جارٍ لإعادة الأمور لطبيعتها.
وحذر مركز العمليات الأمنية «911» في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الكثافات المرورية داخل نفق طريق الأمير ماجد بسبب الحادث، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
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