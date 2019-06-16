7 كلمات لاسم الاختراع و6 شروط لإيداع البراءة

علمت «دوت الخليج» أن اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

حددت 6 شروط وأحكام لإيداع طلب براءة الاختراع، وتختص الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتنفيذ أحكام النظام واللائحة ولها على وجه الخصوص ست صلاحيات.

67 مادة

تضمنت اللائحة المعدلة بقـرار مجلـس إدارة الهيـئـة السـعوديـة للملكيـة الفكـريـة رقم (5-8-2019) وتاريخ 04-09-1440 الموافق 09-05-2019، نحو 67 مادة تنظم براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

وبينت اللائحة أن موضوع الحماية إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً. ووثيقة الحماية إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.

7 كلمات

يجب تعبئة النموذج بوضوح، ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الأسبقية والكشف، وتملأ حقول النموذج بحيث أن اسم الاختراع يجب أن يكون مختصرا ومحددا ويفضل ألا يزيد عن 7 كلمات، ولا تعد اسما للاختراع العبارات العامة مثل «عملية كيميائية»، «جهاز إلكتروني»، «آلة كهربائية»، «مركب عضوي ذو خصائص جديدة»، ولاختصار اسم الاختراع يجب ألا تستعمل بعض العبارات مثل: «طريقة جديدة لـ...»، «تحسينات في...»، «تطوير في...».

شروط الإيداع

حددت اللائحة 6 شروط وأحكام إيداع طلب براءة الاختراع تشمل: تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعد لذلك. إرفاق أو تعبئة مواصفة الاختراع وأي مرفقات ذات علاقة به. يجب أن يطـابق اسم الاخـتراع الشروط المنصوص عليها، وألا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع. يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. سداد المقابل المالي للإيداع.

يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة ولها على وجه الخصوص: استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجراءاتها وإعداد وثائق الحماية. واقتراح إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام بأعمالها. وإصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها. واستخدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع طلبات الحماية ووثائق الحماية. واقتراح التعديلات اللازمة على مواد النظام واللائحة. واقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الهيئة.

تقدم ملحوظ

حققت المملكة تقدما ملحوظا في مجال تسجيل براءات الاختراع خلال 3 أعوام، وأكدت الأرقام الصادرة من مكتب براءات الاختراع الأميركي (USPTO)، أن المملكة تقدمت لتحتل المرتبة الـ23 عالمياً من بين 92 بلداً للعام 2017. إذ بلغ عدد براءات الاختراع السعودية 664، بعدما سجلت 409 براءات في العام 2015، و517 براءة في 2016.

وقد أعطت رؤية المملكة 2030 الابتكار والاختراع اهتماماً كبيراً في أكثر من موضع، إذ أشارت إلى أن المملكة ستواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائها بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل.

براءات الاختراع

صعدت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران إلى المركز الخامس عالمياً في عدد براءات الاختراع بين الجامعات لعام 2018، محققةً 237 براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأميركي، بحسب إحصاءات موقع «IFI CLAIMS»، المتخصص في تزويد الصناعات العالمية بتقارير سنوية عن براءات الاختراع.

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وتفوقت الجامعة بهذا الترتيب على جامعات عالمية عريقة، منها تكساس، ومعهد كاليفورنيا للتقنية (كالتك)، وكلية هارفارد، وجون هوبكينز.

وارتفع العدد الكلي لبراءات الاختراع التي حققتها الجامعة نهاية 2018 إلى 1040 براءة مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأميركي، محققة قفزة وتطوراً كبيراً في مجال الابتكار.

شروط وأحكام إيداع طلب براءة الاختراع

1- تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعد لذلك

2- إرفاق أو تعبئة مواصفة الاختراع

3- يجب أن يطـابق اسم الاخـتراع الشروط المنصوص عليها

4- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية

5- سداد المقابل المالي للإيداع

6- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة

أكثر خمس دول إيداعاً لطلبات براءات الاختراع لدى مكتب البراءات السعودية في 2018:

1- السعودية 1078

2- الولايات المتحدة 991

3- ألمانيا 175

4- اليابان 139

5- فرنسا 129