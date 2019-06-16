شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان في حوار مع الشرق الأوسط .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-15 الأمير محمد بن سلمان في حوار مع الشرق الأوسط .. غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض يطل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في حوار شامل على صفحات صحيفة الشرق الأوسط. Advertisements ونشر رئيس تحرير الشرق الأوسط، غسان شربل، تغريدة نوه فيها عن حوار ولي العهد غدًا. وسيتطرق ولي العهد في حواره إلى العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ورؤيته لحل العديد من القضايا في المنطقة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان في حوار مع الشرق الأوسط .. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.