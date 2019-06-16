شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة لا تريد حربا في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.
وقال في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، اليوم (الأحد)، «إننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية».
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة ستستمر في موقفها الداعم لأشقائها السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم، قائلا: «يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره».
وأضاف ولي العهد «لم يحترم النظام الإيراني وجود رئيس الوزراء الياباني في طهران وقام بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان».
وأعرب عن فخره بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه
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