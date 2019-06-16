شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: أحد ملاحينا تعرض لإصابة بالغة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وأكدت، بحسب ما جاء في توضيح لمركز الاتصال التابع للخطوط السعودية، أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة.
إلى ذلك، أضافت أنه سيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الخطوط السعودية: أحد ملاحينا تعرض لإصابة بالغة في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.