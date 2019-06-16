السعودية | الخطوط السعودية: أحد ملاحينا تعرض لإصابة بالغة في تونس

شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية: أحد ملاحينا تعرض لإصابة بالغة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأكدت، بحسب ما جاء في توضيح لمركز الاتصال التابع للخطوط السعودية، أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة.

إلى ذلك، أضافت أنه سيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.