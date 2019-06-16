وظائف وزارة الصحة – رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة 1440 عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المملكة السعودية، فقد أعلنت وزارة الصحة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية تحت مسمى طبيب مقيم أسنان، وذلك عبر موقع التوظيف الأول جدارة، وظائف وزارة الصحة 1440 وظائف شاغرة للرجال والنساء، يمكنك الاستعلام عن الوظائف الصحية من خلال رابط وزارة الخدمة المدنية.

نتابع مع حضراتكم تفاصيل وظائف وزارة الصحة، كذلك رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة 1440، وآلية وشروط التقديم نقدمها لكل متابعي موقعنا في كل مكان.

وظائف وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي عن توافر عدد من الوظائف الصحية لديها، وبلغ عدد تلك الوظائف حوالي 512 وظيفة صحية، وذلك تحت مسمى طبيب مقيم أسنان وفق مجموعة من القواعد والشروط.

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الوظائف الصحية 1440

أوضحت وزارة الصحة بأن الشروط التي يجب توافرها لمتقدمي الإعلان أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لابد من توافر الخبرة الكافية، ويكون التقديم على تلك الوظائف عبر موقع وزارة الخدمة المدنية جدارة

جدارة وزارة الخدمة المدنية

أوضحت الوزارة بأن التقديم عبر الوظائف الصحية 1440 سيكون عبر جدارة، وسيبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 الموافق 13 شوال 1440 هجرياً، ويستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان عبر موقع التقديم لوظائف وزارة الصحة السعودية عبر موقع وزارة الخدمة المدنية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة 1440

لمن يرغب في التقديم على الوظائف الصحية 1440 سيكون من هنا، مع أطيب أمنياتنا بالتوفيق لجميع المتقدمين وفي حالة عدم القدرة على التقديم عبر الوظائف الصحية 1440 يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسنوافيكم بالرد في أقرب وقت ممكن.