محمد بن مسعود - الدمام - "اللحياني" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-16 احتفل عيسى بن سميح اللحياني بزواجه مساء أمس وذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، وذلك بحضور الأقارب والزملاء ووجهاء وأعيان المنطقة. 16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 12:28 AM Advertisements احتفل عيسى بن سميح اللحياني بزواجه مساء أمس وذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، وذلك بحضور الأقارب والزملاء ووجهاء وأعيان المنطقة. ، "اللحياني" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة ،

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