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محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.
وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وقال سموه: "يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".
محمد بن سلمان: لا نريد حربًا في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتناعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-16
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.
وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وقال سموه: "يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:23 AM
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:43 AM
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.
وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
وقال سموه: "يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".
، محمد بن سلمان: لا نريد حربًا في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ،
المصدر : الخليج 365
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